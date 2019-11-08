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İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1'i ağır 6 yaralı

İzmir Çevreyolu otogar kavşağına yakın bir noktada, 5 otomobilin karıştığı kaza sonucu 1 kişi öldü, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

İzmir Çevreyolu otogar kavşağına yakın bir noktada, 5 otomobilin karıştığı kaza sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, dün akşam saat 19.30 sularında İzmir Çevreyolu Bornova-Buca istikameti otogar kavşağına yakın bir noktada meydana geldi. Bornova istikametinden Buca yönüne gitmekte olan 5 otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Nurten Oto (80), Filiz C (54), Yusuf Y., Songül O (50), Okan M (20) ve kimliği öğrenilemeyen bir vatandaşa ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Ambulansa alınan yaralılardan Yusuf Y., durumu ağır olan Nurten O. ve Filiz C., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Songül O., Okan M., İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede hayatını kaybetti


Çok sayıda yaralının olduğu kazada ağır yaralanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nurten Oto, burada yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Oto'nun yanı sıra kazada ağır yaralanan Filiz C'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada yaralanan diğer vatandaşların ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.


Öte yandan, kaza sebebiyle trafikte yoğun araç kuyruğu oluşurken, olay yerine çağrılan çekiciler vasıtasıyla araçlar bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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