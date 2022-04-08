İzmir'de zincirleme kaza: 11 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Armutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerine işçi taşıyan H.Y. yönetimindeki 35 S 87095 plakalı servis aracı, C.K. idaresindeki 35 AG 4109 plakalı otomobil ve E.Y'nin kullandığı 35 KIT 35 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken araç içerisinde sıkışan yaralılardan bazıları itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüleri H.Y. ve E.Y. ile serviste bulunan 11 kişi, sağlık ekipleri tarafından Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.