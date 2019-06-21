İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa-İzmir Çevre Yolu Sütçüler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahir Armut (46) yönetimindeki tır, aynı istikamette giden Ali Karagöz'ün kullandığı soğan yüklü kamyona arkadan çarptı. Arkadan gelen Ahmet Kocatürk idaresindeki 34 SL 3973 plakalı otomobil de tıra çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonucunda tır sürücüsü Mahir Armut araçta sıkışırken otomobil sürücüsü Ahmet Kocatürk ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Mahir Armut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Mahir Armut'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü Ahmet Kocatürk ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kocatürk'ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.