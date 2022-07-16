İzmir'de ziraat arazisindeki yangın kontrol altında

İzmir'de ziraat arazisinde başlayan ve ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi ile Bergama Kaşıkçı Mahallesi arasında bulunan ziraat arazisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçradı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ve 4 uçak havadan, 11 arazöz ve 2 su tankeri ise karadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin dikkatli çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.