İzmir'de ziraat arazisindeki yangına havadan ve karadan müdahale

İzmir'de ziraat arazisinde başlayan ve ağaçlandırma sahasına da sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi ile Bergama Kaşıkçı Mahallesi arasında bulunan ziraat arazisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçradı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter ve 4 uçak havadan, 11 arazöz ve 2 su tankeri ise karadan müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin alevleri kontrol alma çalışmaları sürerken, hava araçlarının geri gönderildiği, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.