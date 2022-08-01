İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de ziraat arazisindeki yangına müdahale ediliyor

İzmir’in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.


Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı Mahallesi Çandarlı Dikili Yolu civarında bulunan ziraat arazisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı öğrenilen yangına hava araçlarının ayrılmasının ardından yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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