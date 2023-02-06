İzmir'deki ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları kamerada

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı ilçelerde yaşanan ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları kameralara yansıdı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından şehir için yapılan uyarının ardından dün akşam saatlerinden itibaren İzmir'de fırtına etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle şehirdeki bazı noktalarda meydana gelen çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan, Alsancak Liman Caddesi'nde bir ağacın gövdesinden kırılarak yola devrilmesi seyir halindeki bir otomobilin araç içi kamerasına yansırken, Gümüldür ilçesinde de bir evin çatısının çocuk parkına düştüğü anlar ise site içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehirde yaşanan ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar oluşurken, devrilen ağaçlar ve çatılar vinç yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.