İzmir'deki "Beyaz Altın"da hasat zamanı

Türkiye'nin en bereketli tarım alanlarından biri olan İzmir'deki Bakırçay Ovası'nda, "Beyaz Altın" olarak adlandırılan pamuk hasadı başladı. Bu yıl Kınık ilçesinde pamuk rekoltesinin en az 22 bin ton olması beklenirken, tarlalar beyaz örtü ile kaplandı, üründeki kalite üreticinin yüzünü güldürdü

Bakırçay Ovası'nda, "Beyaz Altın" olarak adlandırılan pamuk hasadı için çiftçilerin merakla beklediği gün geldi. Büyük bir emek ve alın teri ile nisan ayında hazırlanmaya başlanan toprak, ekim sonuna kadar işlendi. Şu sıralar Bakırçay Ovası beyaz örtü ile kaplanırken, çiftçiler hasat için hummalı bir çalışmanın içerisine girdi. Pamuk toplama makineleri ile bölgede çalışmalar yoğunlaşırken, hava koşullarının iyi gitmesi ve üründeki kalite üreticilerin yüzünü güldürdü. Bu yıl Kınık ilçesinde pamuk rekoltesinin ise en az 22 bin ton olması bekleniyor.

"Pamuğumuzun kalitesini yüksek tuttuğu için üreticimizin yüzü güldü"

Uzun yıllardır pamuk üreticisi olan Zeki Serim, "Pamuk üretimi ilk olarak nisan ayında toprak hazırlığı ile başlıyor. Nisan ayının 20-25'i gibi pamuk tohumu toprakla buluşuyor daha sonra; sulama, gübreleme, çapalama ile pamuk bu konuma geliyor. Ekim ayında da pamuğun hasadına başlıyoruz. Pamuk üretimi büyük emek gerektiren bir iş; bizim için çok stratejik bir iş. Pamuk iyi olunca tüm ürünlerin değeri artıyor. Riskleri de var dolu yağış riski var; ama çok şükür bu günleri gördük. Bu yıl hasat döneminde yağış ile karşılaşmadık, pamuğumuzun kalitesini yüksek tuttuğu için üreticimizin yüzü güldü" dedi.

Üreticilerden Aladdin Çalışan ise "Şu an Türkiye'de pamuk denince Aydın Söke geliyor akla; ama pamuk denince Kınık pamuğudur. Lif ve kalite konusunda Aydın Söke ile yarışır iddialıyız bu konuda. Kınık pamuğumuzun lif ve elyaf oranı bu şekildedir, Söke ve diğer pamuklardan çok daha iyi durumda. Daha önce pamuk hasadımız elle toplanıyordu, insan gücü ile yapılmaktaydı; tarlaya 15-20 gün gelmek zorundaydık. Daha maliyetliydi; ama makineler ile artık yapılıyor ve 4-5 saatte bitiriyoruz" şeklinde açıklamada bulundu

Tarlada hasat edilen pamuk, ardından işlenmek üzere fabrikalara gönderilecek. Oradan da hem iç hem de dış pazarda satışa sunulacak.