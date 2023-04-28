İzmir'deki büyük yangın için helikopterler havalandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Narlıdere ilçesinde bulunan ünlü Folkart Sitesi'nde çıkan büyük yangın için havadan müdahale yapmak üzere helikopterlerin havalandırıldığını açıkladı.

Yangın akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikale Mahallesi'nde bulunan Folkart Sitesi'nde çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Vali Köşger: "Havadan müdahale için helikopterler sevk edildi"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, telefon bağlantısıyla katıldığı TGRT Haber canlı yayınında, Ankara ve Aydın'dan helikopterlerin havalandığını, gerek görüldüğü takdirde yangına havadan müdahale edileceğini bildirdi. Öte yandan Vali Köşger yangında herhangi bir can kaybı olmadığını aktarırken yangının diğer bloklara sıçrama tehlikesinin de bulunmadığını kaydetti.