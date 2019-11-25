İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'deki büyük yangın kontrol altında

İzmir’in Bornova ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale etti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, plastik ambalaj deposunda çıkan yangına onlarca itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi İşıkkent Mahallesi Gökdere yolu üzerinde bulunan plastik ambalaj deposunda yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına, 11 itfaiye aracı müdahale ederken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü.


İddiaya göre yangının, elektrik kontağındaki arıza sebebiyle çıktığı öne sürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.