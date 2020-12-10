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İzmir'deki camilerden korsan müzik yayınını paylaşan Banu Özdemir davasında karar

İzmir’de bazı camilerin merkezi sistemine girilerek korsan müzik yapıldığına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında açılan davadan beraat etti.

İzmir'de bazı camilerin merkezi sistemine girilerek korsan müzik yapıldığına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında açılan davadan beraat etti.



Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in, İzmir'de geçtiğimiz mayıs ayında bazı camilerin merkezi sistemine girilerek yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşması sonrası hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılanan Özdemir mahkemede, "Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullanırken, Özdemir'in avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi. Son sözün ardından kararı açıklayan hakim, Özdemir'in beraatine hükmederek davayı sonlandırdı.

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