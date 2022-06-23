İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir taraftar derneğinin çıkışında pompalı tüfekle öldürülen Tolga Tarhan cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay 19 Haziran Pazar günü saat 16.15 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 39 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Tarhan (39) ile A.A. yolda karşılaştı. Otomobil içerisinde olan A.A. yanındaki pompalı tüfek ile Tolga Tarhan'a 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Tolga Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Silahlı saldırıda ölen Tolga Tarhan'ın 12 yıl önce Göztepe'nin 85'inci yıl dönümü kutlamalarında 2 kişiyi yaraladığı olayda gözaltına alındığı öğrenildi. İşlediği suçtan dolayı cezaevine giren ve pandemi döneminde tahliye edilen Tarhan'ın A.A. ile aralarında daha önceden husumet olduğu, bu husumetten dolayı da sık sık kavga ettikleri ileri sürüldü. Olayın ardından 3 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, olaya karıştığı düşünülen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.