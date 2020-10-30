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İzmir'deki depremde enkaz altında kalan bir kişi daha kurtarıldı

İzmir’deki 6.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan bir binadan bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı.


İzmir'in Seferihisar ilçesine meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ekiple yürütülen çalışmalarda enkaz altında kalan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı vatandaşın bazı yakınları basın mensuplarına saldırdı. Binadaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Öte yandan enkazda yakınları olan vatandaşlar çevrede dua ederek bekledi. Enkazdan toplamda 9 kişinin çıkarıldığı ve 10. kişinin çıkarılması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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