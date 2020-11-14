İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Nurcan Hiçyılmaz Tosun toprağa verildi

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Barış Sitesi enkazından çıkarılarak hastanede tedavi altına alınan ve dün yaşamını yitiren Nurcan Hiçyılmaz Tosun, Ankara'da toprağa verildi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan 4 bloklu Barış Sitesi'nin, 3 bloku yan yatarak bir kısmı çökmüş ve bir bloğu da zarar görmüştü. Deprem sonrası enkazdan çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nurcan Hiçyılmaz Tosun (50), dün akşam saatlerinde yaşamını yitirmişti. Nurcan Hiçyılmaz Tosun'un naaşı, eşi Murat Tosun tarafından Ankara'ya götürülerek burada kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıklamıştı.