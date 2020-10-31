İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Dr. Ali Erbaş, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ayşe Melahat Köse'nin cenaze namazını kıldırdı.

Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazına, Köse'nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitiren Ayşe Melahat Köse'nin cenaze namazı öncesi konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş her canlının ölümü tadacağını belirterek, “Bugün İzmirimizin yaşadığı bu büyük afet neticesinde 30'a yakın kardeşimiz vefat etti. Allah hepsine rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimiz var, onlara acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak milletimize, memleketimize böyle bir afet bir daha göstermesin. Tüm afetlerden Rabbimize sığınıyoruz. Şuanda enkaz altında bulunan kardeşlerimiz var, Rabbim, onları sağ salim çıkarmayı nasip eylesin. Onları çıkarmak için çalışan kardeşlerimize var yardım eylesin” dedi.

Başkan Erbaş, konuşmasından sonra Köse için helallik istedi ve cenaze namazını kıldırdı. TBMM Başkanı Şentop'un da omuz verdiği Köse'nin cenazesi, namazın ardından defnedildi. Başkan Erbaş, daha sonra depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın olduğu yere geçerek kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.