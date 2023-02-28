İzmir'deki depremzede çocuklar, gönüllü öğretmenlere emanet

İzmir Urla'da bulunan TCDD Tesisleri'nde oluşturulan sınıflarda gönüllü öğretmenler, anlattıkları masallar ve yaptıkları çeşitli etkinliklerle depremzede çocukların yaralarını sarmaya çalışıyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ve beraberindeki heyet de tesislerde ağırlanan depremzede aileleri ziyaret etti, çocuklara hediyeler verdi.

TCDD Urla, Gümüldür DSİ, Buca Hacı Ahmet Tatari KYK, Çiğli Cihannüma KYK, Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi, depremden etkilenen vatandaşların konakladığı kurumlarda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi sınıflar oluşturuldu. Bu sınıflarda ders saatleri dışında farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik olarak ‘masal' , ‘drama' , ‘akıl-zeka oyunları' , ‘sanat atölyeleri' ve ‘eğitsel oyunlar düzenleniyor'. Depremzede öğrencilerin duygu düzenleme süreçlerinin desteklendiği bu atölyeler, gönüllü öğretmenler tarafından eğitim öğretim dönemi sonuna kadar sürdürülecek.

“Çok büyük bir felaket yaşadık”

TCDD Urla'da gerçekleştirilen ‘masal atölyesi'ne katılan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, çocuklara İzmir Halk Eğitim Merkezleri tarafından el emeği ile hazırlanmış oyuncakları dağıttı. Burada çocuklarla ve aileleri ile yakından ilgilenen Yentür, “Millet olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Bu büyük acı içerisinde milletimizin dayanışma ruhu ve öğretmen arkadaşlarımızın büyük fedakârlıkları ile bu süreci birlik, beraberlik içinde atlatacağız. Bugün burada öğretmen arkadaşlarımızın, okul öncesi eğitim ve psikososyal çalışmalarına şahit olduk” dedi.

Yentür, çoğunluğu gönüllülerden oluşan ve tesislerde bulunan 320 depremzedeye hizmet veren Türk Kızılay Urla ekiplerini de görevleri başında ziyaret ederek emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Etkinliğe Yentür'ün yanı sıra; İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Urla Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz, Urla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ergün Dur ve öğretmenler katıldı.