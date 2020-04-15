İzmir'deki dev barajın gövdesi tamamlandı

İzmir Bergama'da 22 bin 950 dekar araziye can suyu verecek Musacalı Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Yüzde 63 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajın tamamlanması ile bölge üreticisine yılda 19.7 milyon lira ek gelir sağlayacak.

22 bin 50 dekar araziyi sulayarak bölge üreticisine 2020 yılı rakamlarıyla yılda 19.7 milyon lira ek gelir sağlayacak Musacalı Barajı'nın inşaatı geçtiğimiz yaz aylarında vites büyüttü. Soğuk ve yağışlı kış aylarında da hız kesmeden devam eden çalışmalar kapmasında dev barajın gövdesine günde ortalama 250 kamyon kaya taşındı ve 1 milyon 100 bin metreküplük gövde dolgusu yaz ayları gelmeden tamamlandı. Musacalı Barajı'nda baraja gelecek fazla suyu gövdenin üstünden boşaltacak yapının inşası devam ediyor.

25 milyon metreküp su tutacak

Bergama Musacalı Mahallesi yakınlarındaki Kocadere üzerine inşa edilen barajın gövdesinin yüksekliği temelden 79 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki dev barajda 25 milyon m3 su tutulacak. Musacalı Barajı bölge ekonomisine ise adeta yeniden hayat verecek.

Üreticiye 19.7 milyon lira ek gelir sağlayacak

22 bin 950 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak baraj bölgede verimi artırırken, sulama maliyetlerini de düşürecek. Ayrıca modern sulama ile birlikte ürün çeşitliliği de artacak. Üretici yılda 2 yada daha fazla hasat yapma şansına kavuşacak. Musacalı Barajı 2020 yılı rakamları ile bölge çiftçisine yılda 19.7 milyon lira daha fazla kazandıracak.