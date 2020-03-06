İzmir'deki doğal taş ve teknolojileri fuarı korona virüsü nedeniyle ertelendi

Her yıl İzmir'e 100 milyon dolar katma değer sağlayan, sektöründe dünyanın üç büyük fuarından biri kabul edilen İzmir MARBLE Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Çin'den tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgını sonrasında Sağlık Bakanlığınca ileri bir tarihe ertelendi.

İzmir MARBLE Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 1-4 Nisan 2020 tarihlerinde 26. kez dünyanın dört bir tarafından ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanırken, Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelen İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Marble Fuarı'nın ertelenme kararı ile görüşmeden ayrıldı.

Sağlık Bakanlığının korona virüsünün boyutlarının her geçen gün arttığı ortamda MARBLE Fuarı'nın düzenlenmesini doğru bulmadığını dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “Hem toplumun hem sektörün beklediği bir karar ortaya çıktı. MARBLE Fuarı'nın ne zaman düzenleneceği ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde İZFAŞ yönetim kurulu yeni bir tarih belirleyecek. Erteleme kararını üyelerimize duyurduk. Bu karar sektörün tüm paydaşlarına hayırlı olsun” diye konuştu.

2 Mart 2020 tarihinde İzmir'de Tarihi Havagazı Fabrikasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında toplanan MARBLE Danışma Kurulunda, doğal taş sektörünün düşüncesini dile getiren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, doğal taş sektörünün yüzde 70-80'inin erteleme talep ettiğinin altını çizmişti.

Çin'de 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı da 6-9 Haziran 2020 tarihlerine ertelenmişti.