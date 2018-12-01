İzmir'deki dönüşümün püf noktasını sordu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydoğan, Benin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Gomina'yı makamında ağırladı. Belediyenin kentsel dönüşüm projelerine ilgi duyan Büyükelçi Gomina, “Uyguladığınız yöntem ve proje çok hoşumuza gitti. Sizlerden işin püf noktalarını öğrenmek istiyoruz” dedi.

Orta Afrika ülkelerinden Benin Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İssiradjou İbrahim Gomina, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan'ı ziyaret etti. Ziyarete Güney Afrika İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın ile birlikte gelen Büyükelçi, İzmir'in güzelliğinden, temizliğinden ve kentin planlı bir biçimde büyümesinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Benin ile İzmir arasındaki ilişkilerin gelişmesini istediklerini belirten Büyükelçi Gomina, “Benin'de gecekondulaşma çok yoğun. Sizin İzmir'de kentsel dönüşüm projelerinde farklı bir yol izlediğinizi biliyoruz. Uyguladığınız yöntem ve proje çok hoşumuza gitti. Sizlerden işin püf noktalarını öğrenmek istiyoruz” dedi.

"Örnek bir model uygulayacağız"

Kentsel dönüşümde, uzlaşmacı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla yola çıktıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ise Benin'den gelecek heyete her zaman kapılarının açık olduğunu ve ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Kentsel dönüşümde gerçekten örnek bir model uyguluyoruz İzmir'de. Herkesin komşusu aynı, oturdukları yerler aynı ama vatandaşları depreme dayanıklı, sağlıklı, parkı bahçesi olan binalara yerleştiriyoruz. Daha da önemlisi bu işi, onların gönül rızası ile yapıyoruz" dedi.

Sırrı Aydoğan, ziyaretin sonunda Benin Büyükelçisi Gomina'ya İzmir'in simgesi Saat Kulesi'nin gümüş maketini hediye etti.