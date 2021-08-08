İzmir'deki feci kazada hayatını kaybeden baba ve kızı defnedildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde, motosiklet ile kamyonun karıştığı kazada yaşamını yitiren baba ve küçük kızı gözyaşları içerisinde defnedildi.

Kaza, geçtiğimiz cuma akşamı saat 23.30 sıralarında Şemsiler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Özkan (36) idaresindeki 35 Z 2317 plakalı motosiklet ile Alaşehir istikametinden Kiraz yönüne gitmekte olan H.L., yönetimindeki 16 AFT 394 plakalı silaj yüklü kamyon henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü baba Bekir Özkan ve yolcu konumunda bulunan kızı Neriman Özkan (5) yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde baba Özkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralı durumdaki küçük kız ise ambulansa alınarak Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından baba ve kızının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba ve kızı gözyaşları içerisinde defnedildi

Baba ve küçük kızının cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Özkan ve kızının cenazeleri, Kiraz ilçesindeki Hacılar Mezarlığı'nda yakınları tarafından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Öte yandan, kamyon sürücüsü H.L., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.