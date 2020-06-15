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İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı

İzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.


İzmir-Çeşme otoyolunda bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, 35 AH 256 plakalı otomobil Alaçatı gişeleri yakınında takla atarak yanmaya başladı. Kazanın ardından aracın arka koltuğunda bulunan Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk (9) araçtan çıkmayı başarırken, sürücü ve yanındaki kişi ise yanarak hayatını kaybetti. Yaralı anne ve oğlu hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemeler sonucu ve kaza geçirenlerin yakınlarının ifadesi ile ölenlerin İbrahim Örsçelik (40) ve kızı İlayda Ö. olduğu ortaya çıktı.

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