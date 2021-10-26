İzmir'deki hastanede güvenlik görevlilerine saldırı kamerada

Darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde meydana geldi. Öğle saatlerine 47 yaşındaki N.D. isimli hasta, enjeksiyon yaptırmak için hastanenin acil servisine başvurdu. Bu sırada N.D. isimli hasta, işlemin geç yapıldığı iddiası ile güvenlik görevlileri Caner İrat ve Uğur Kurt ile tartıştı. Hasta, bir anda iki güvenlik görevlisine saldırarak darp ederken, Caner İrat kafasından aldığı darbe nedeniyle yumuşak doku zedelenmesi yaşadı. Olayla ilgili hastane yönetiminin şikayette bulunmasının üzerine soruşturma başlatıldı.

Saldırının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, Eşrefpaşa Hastanesi Acil Servisi önünde bir basın açıklaması yaptı. Başhekim Op. Dr. Demirel, “Her seferinde sağlık çalışanlarına yapılan şiddete karşı direneceğiz. Biz hiç tanımadığımız kişilere canımız pahasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Kimsenin de bize, bu kutsal görevi yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkı yok” dedi.

Demirel, “Sağlıkçılar için yetersiz olan kanunların yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Hastanemizde daha önce görevli olan güvenlik kuvvetlerinin tekrar görev yapmasını istiyoruz. Bununla ilgili yazışmaları yaptık ve yapıyoruz. Yeter ki hastanemizde 24 saat polis görevli olsun” diye konuştu.