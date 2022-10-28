İzmir'deki kaçak sigara operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İzmir'in farklı ilçelerinde polisin düzenlediği ‘Nefes 2' operasyonları çerçevesinde, milyonlarca kaçak sigara, boş makaron, sigara üretiminde kullanılan malzemeler ve cinsel içerikli ürünler ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik; Çiğli, Bornova, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar yapmıştı. ‘Nefes 2' adı verilen operasyonda, önceden tespit edilen 16 farklı adrese yapılan baskınlarda toplamda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda; 12 milyon 768 bin 400 makaron, 5 milyon 679 bin 620 adet doldurulmuş sigara, 4 bin 200 elektronik nargile cihazı, 100 paket kaçak sigara, 2 bin 600 adet sigara kağıdı, 150 kilo nargile melası, 2 adet sigara sarma makinası, 170 adet boş nargile tütünü ambalajı, 2 bin 930 adet bandrol fotokopisi, 92 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 30 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ederken, A.K., M.B., A.B., O.Ç. isimli 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.