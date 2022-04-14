İzmir'deki kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden 22 yaşındaki genç kadının boğularak öldürülmesi olayıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadının eski kocasının, evine gelen eski eşiyle tartıştığını ve boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz (22), 2 çocuğunu görmek için babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan eski kocası oto tamircisi Yalçın P.'nin (27), evine gitti. Burada eski eşi Yalçın P. ile tartışan Remziye Tüysüz'ün cansız bedeninin bir yakını tarafından battaniyeye sarılı halde yattığını fark ederek durumu ihbar ettiği öne sürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde olmayan Yalçın P.'yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, başka bir suçtan da aranması olduğu öğrenilen şüphelinin bir firmadan araç kiralaması ile bilgilerin emniyet birimlerine iletilmesi üzerine harekete geçti. Yalçın P.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin yaşamış olduğu adrese gelebileceği ihtimali üzerine evinin önüne gitti. Ekipler, bir süre sonra yaşadığı binanın önüne araçla gelen Yalçın P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Tüysüz'ün cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İfadesinde suçunu itiraf etti

Olayla ilgili Yalçın P.'nin yanı sıra kardeşleri Osman, Furkan ve baba Hanifi ile babaanne Hanım P., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öldürülen kadının eski kocası Yalçın P.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Yalçın P'nin, ifadesinde Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini, dün de benzer konular sebebiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamadığını ve elleriyle boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

4 ay önce boşanmışlar

Öte yandan Remziye Tüysüz ile Yalçın P.'nin yaklaşık 4 ay önce boşandıkları, çocukların velayetinin baba Yalçın P.'de olduğu, Remziye Tüysüz'ün de dün akşamüstü iki çocuğunu görmek için İzmir'e geldiği öğrenildi. Olay esnasında da çocukların, Yılmaz P.'nin babaannesi Hanım P. ile birlikte olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.