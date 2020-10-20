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İzmir'deki kahramanlık anları güvenlik kamerasında

İzmir’de rampaya park ettiği aracın el freni kopunca şoke olan adam, aracın çocuğa doğru ilerlediğini görünce bir anda araç camından içeriye atladı ve aracı durdurup çocuğu ezilmekten kurtardı.

İzmir'de rampaya park ettiği aracın el freni kopunca şoke olan adam, aracın çocuğa doğru ilerlediğini görünce bir anda araç camından içeriye atladı ve aracı durdurup çocuğu ezilmekten kurtardı.


İzmir'in Karabağlar ilçesi Cennetçeşme Mahallesinde dün meydana gelen olayda, bir büfeye malzeme getiren Onur Kuzey, aracını yol kenarına park etti. İddialara göre, el freni kopan araç rampa olan yolda hareket etmeye başlayınca koşmaya başlayan Onur Kuzey, aracın camından içeri atladı ve herhangi bir kaza yaşanmadan aracı durdurmayı başardı. Araç hareket halindeyken, karşıdan bir minibüs geldiği sırada, orada bulunan bir çocuk da son anda arada kalmaktan kurtuldu. Onur Kuzey ise içine atladığı aracı durdurarak akan trafikte facianın önüne geçmiş oldu.


Aracını park edip arkadaşlarıyla sohbet ettiğini söyleyen Onur Kuzey, “El freni çekili vaziyette araç duruyordu. Bir anda ‘araba kayıyor' dediler. Döndüm baktım ön tarafta çocuk vardı. Onu görünce bir şey düşünemedim. Koşup el frenine sarıldım. El freni kopmuş, çektiğimde boştu. Sonra vitesi çekmek aklıma geldi. Vitesi çekince araba durdu” dedi.



“O çocuğa zarar gelmesin diye yaptım bunu”


Olay anında aracın önündeki çocuğu fark ettiğini ifade eden Kuzey, “Aklıma bir şey gelmedi o anda. Aşağıdan dolmuş mu geliyor kamyon mu geliyor düşünmedim. Benim de çocuklarım var. O yüzden o çocuğu arabanın önünde görünce arabayı durdurmak istedim. O çocuğa zarar gelmesin diye yaptım bunu. Çok şükür çocuk sıyrıldı ve kurtardık. Bu olmayacak bir şey aslında ama freninin teli kopmuş. Serviste baktılar. Aşınmış ve burada kopmuş. Çok şükür kaza olmadı, kimse yara almadı” diye konuştu.



Olay anı kamerada


Olası bir facianın eşinden dönüldüğü o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın akan trafikte bir anda hareket ettiği ve bir çocuğun minibüs ile araç arasında kalmaktan son anda kurtulduğu, sürücünün içine atlayarak aracı durduğu görüldü.

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