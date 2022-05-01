İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçiren vatandaşlar çadır ve karavan kampına yoğun ilgi gösterdi. Sığacık'ta kamp alanlarının yüzde 90'ı doldu.

Ramazan Bayramı tatilinde otelleri tercih etmeyen yerli turistler, çadır ve karavan kamplarına yoğun ilgi gösterdi. Seferihisar ilçesindeki kamp alanları, izole bir ortamda doğa ile iç içe tatil geçirmek isteyenlerin gözdesi oldu. İlçede 5 yıldır kamp alanı işletmeciliği yapan İlaynur Şafak, "Bayram sebebiyle bütün karavanlarımız ve çadırlarımız dolu. Glamping tatili son zamanlarda popülerleşiyor. Pandemiden sonra daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu bayram da geçen bayram gibi dolu dolu geçiyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz" dedi.

Bayram tatili için karavan tatilini tercih eden Bora Baloğlu, "Dışarıdan kendimiz bir şeyler getirip burada yemeğimizi yapabiliyoruz. Karavan tatillerini çok merak ediyorduk" diye konuştu.