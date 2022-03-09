İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı

İzmir'in Buca ilçesinde ganyan bayiinde meydana gelen cinayetin arkasından 12 yıllık intikam çıktı. Katil zanlısının, ağabeyinin ölümü olayıyla ilgisi bulunduğunu öne sürdüğü kişiyi 12 yıl sonra bulup öldürdüğü öğrenildi.

Olay dün akşam saat 17.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'nde bulunan ganyan bayisinde meydana geldi. İbrahim Dağ (47), ganyan bayisinde bulunduğu esnada, aralarında kan davası olduğu öğrenilen E.Y. (36) ile karşılaştı. Belindeki tabancasını çıkaran E.Y., İbrahim Dağ'a ateş ederek kaçtı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Dağ, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli E.Y. ise Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Durumu ağır olan Dağ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Dağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin arkasından 12 yıllık intikam planı çıktı

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında, katil zanlısı E.Y'nin ağabeyi Maşallah Y.'nin 2010 yılında darp edilerek öldürüldüğü ve İbrahim Dağ'ın da bu olayın zanlılarından olduğu iddia edildi. 12 yıl önce gerçekleşen olaydan ötürü İbrahim Dağ'ın bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği, E.Y'nin de ağabeyinin ölümünden 12 yıl sonra intikam almak için Dağ'ı öldürdüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde de, Dağ'ı abisinin intikamını almak için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

E.Y, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.