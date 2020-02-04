İzmir'deki kan donduran cinayette şüpheli sayısı 3'e yükseldi

İZMİR (İHA) – İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ile 5 yaşındaki oğlunun evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili komşuları olan bir kişi ile 2 oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdi. İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü. Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi. Olayın haberini alarak eve gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu olayla ilgili komşuları olan bir kişi gözaltına alınmıştı, babanın ardından 2 oğlu da gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyette sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, ölen kadının İstanbul'da oturan kardeşi Ali Alahmed, olayı dün saat 15.30 sıralarında öğrenerek Menemen'e geldiğini, hırsızlık olayı olduğundan şüphelendiğini söyledi. Alahmed, "Ben, polislerin ve devletin en kısa sürede katili bulacağını biliyorum. En büyük cezayı alsın istiyorum" dedi.