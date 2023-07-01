İzmir'deki kazada acı detay: Tatilden eve dönüyorlarmış

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin ölüp 21 kişinin yaralandığı kazada acı detaylar ortaya çıkıyor. Kazada otomobil içerisinde bulunanların bayram tatilinden evlerine döndükleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İzmir-Aydın Yolu Kısık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Torbalı istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki 34 DEB 698 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak refüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki 09 BU 404 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer'in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar'ın (69) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

2 kişi hastanede hayatını kaybetti

Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırılırken, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özcan Özer ve minibüste bulunan Mustafa Karaca, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 7'sinin yaralandığı bildirilirken, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 5'i ağır 21 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Şengül Acar, Sibel Özer, Özcan Özer ve minibüs içerisinde bulunan Mustafa Karaca'nın cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayrıca 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 21 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kaydında, makas atmak isteyen hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, sol şeritte seyir halinde olan Özcan Özer idaresindeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle Özer'in kullandığı otomobilin savrulduğu ve refüjü aşarak karşı şeride geçtiği, karşı şeritten gelen minibüsle çarpıştığı görülüyor.

Tatilden dönüyorlarmış

Öte yandan, Özcan Özer'in kontrolündeki otomobildekilerin sabah günübirlik denize gittiği, kazanın akşam dönüş yolunda gerçekleştiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemleri sürüyor.

Kazada, otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. olay yerinden hızla uzaklaştıktan sonra, yakalanıp gözaltına alındı. Y.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.