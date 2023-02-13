İzmir'deki konteynerler deprem bölgesine taşınıyor

İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından Bayraklı'da kurulan konteyner kentte yer alan 294 konteyner ev deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehrimizde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem birçok vatandaşın evsiz kalmasına sebep oldu. İzmir Valiliği 30 Ekim 2020'deki 6.6'lık İzmir depreminin ardından Bayraklı'ya kurduğu konteyner kenti harekete geçirerek bölgedeki 294 konteyner evi deprem alanına destek olması için yola çıkardı. Edinilen bilgiye göre ilk etapta toplam 294 konteyner ev yola çıkarılırken, ihtiyaç olması halinde ise konteyner kentte yaşayan vatandaşlara yer temin edilip kalan evlerinde bölgeye gönderilebileceği öğrenildi. Öte yandan ilk etaptaki tüm konteynerler demir yoluyla bölgeye gidecek.