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İzmir'deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı

İzmir’de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu cinayetin faili yakalandı.

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu cinayetin faili yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilecek.


Menemen ilçesinde 4 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu hamile kadın Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili Suriyeli ailenin komşusu olduğu öğrenilen baba ve iki oğlu Ş.E., O.E. ve H.E isimli şüpheliler gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



Suçunu itiraf etti


Cinayetle ilgili çalışmalarını titizlikle yürüten İzmir polisi, bir şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Dün gece saatlerinde gözaltına alınan Suriye uyruklu Y. A. isimli şüpheli yapılan sorgusu sonucu suçunu itiraf etti. Cinayeti hırsızlık için işlediği iddia edilen şahsın, evden çaldığı altınlar Menemen'de bir dere kenarında gömülü olarak bulundu. 30 yaşında ve evli olduğu öğrenilen zanlının, ifadesinin tamamlanmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. ise serbest bırakıldı.


Ayrıca, ‘kadına şiddet' olaylarına büyük önem veren İzmir Emniyeti, şiddetle mücadele için Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) telefonlara indirilmesi tavsiyesinde bulundu.

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