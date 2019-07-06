İzmir'deki Kütahyalılar, dayanışma gecesinde buluştu

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu üyeleri, Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen dayanışma gecesinde buluştu. Kütahya'ya ve Anadolu'nun çeşitli yörelere özgü türkülerin seslendirilmesi ile başlayan gece, daha sonra halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Ege Bölgesi Kütahyalıları Federasyonu Ufuk Aksoy, yaptığı konuşmada, "Böyle güzel bir akşamda Ege'nin incisi İzmir'imizde siz değerli hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir araya gelmemizde emeği olan başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz federasyon bundan sonrada yapmış çalışmaları daha bir azimle yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kütahya'nın cennet bir memleket olduğu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Çocukluğumu geçirdiğim Kütahya'dan aklımda kalan şeylerden biri Kütahya'nın pınarlarıdır, kaplıcalarıdır. Gerçekten Kütahya cennet bir memleket, ne mutlu sizlere o memlekettensiniz. Dilerim her günümüz böyle zafer kutlamaları ile geçsin, böyle bir arada geçsin. Dileğim federasyonun daha çok çocuklara hitap etmesi, onların eğitimlerine destek versin. Kütahya'nın çocukları daha sonra memleketlerine sahip çıksınlar" dedi.

Konuşmaların ardından Ufuk Aksoy, Tunç Soyer'e fotoğrafının işlenmiş olduğu çini hediye etti. Öte yandan etkinliğe, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve İzmir'de yaşayan çok sayıda Kütahyalı katılım gösterdi.