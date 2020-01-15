İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'deki markette çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir markette, üzerine sahte bandrol yapıştırılmış 17 şişe viski ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir markette, üzerine sahte bandrol yapıştırılmış 17 şişe viski ele geçirildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim için Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde A.D. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı bir marketi kontrol etti. Bağlı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Bandrollü Ürün İzleme Sistem Cihazı (BÜİS) ile yapılan kontrollerde, söz konusu markette 17 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi. Ele geçirilen sahte bandrollü içkilere el konulurken market işletmecisi A.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.