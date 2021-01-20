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İzmir'deki organize suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylar

İzmir’de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 24’e yükselirken, uyuşturucuyla mücadele ediyormuş izlenimi vermek için sosyal medyada çeşitli mesajlar paylaştıkları belirtilen örgüt üyelerinin bazılarının evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucular ele geçirildi.

İzmir'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 24'e yükselirken, uyuşturucuyla mücadele ediyormuş izlenimi vermek için sosyal medyada çeşitli mesajlar paylaştıkları belirtilen örgüt üyelerinin bazılarının evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucular ele geçirildi. "Tehdit", "konut dokunulmazlığının ihlali", "kasten yaralama", "suç ve suçluyu övme" gibi suçlara karışan 19 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında daha önce başka suçlardan soruşturma yürütülerek dava açılan organize suç örgütüne mensup şahıslar hakkında yeni bir operasyonun talimatını vermişti.


Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 43 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı baskınlar yapmış ve 21 şüpheliyi gözaltına almıştı. Son gözaltılar ile birlikte bu sayının ise 24'e çıktığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında örgütün elebaşı olduğu iddia edilen B.C.'nin yurt dışında bulunduğu belirlendi.



İşte detaylar


15 farklı eyleme katılan 24 kişi ve bu eylemleri destekleyerek örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 19 kişi olmak üzere toplamda 43 şüpheli için gözaltı kararının verildiği operasyon hakkında detaylarda ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin, uyuşturucuyla mücadele ediyormuş izlenimi vermek için sosyal medyada çeşitli mesajlar paylaştıkları belirlenirken, "tehdit", "konut dokunulmazlığının ihlali", "kasten yaralama", "suç ve suçluyu övme", "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.


Uyuşturucu ile mücadele ediyormuş gibi mesajlar paylaşan örgüt üyelerinin bazılarının adreslerinde yapılan aramalarda da uyuşturucu ve silahlarda ele geçirildi.


43 şüpheli için gözaltı kararının verildiği operasyon kapsamında 19 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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