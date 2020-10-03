İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Pınarcık bölgesinde başlayan ve bir akaryakıt istasyonunu tehdit eden orman yangını ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Aliağa ilçesi Pınarcık mevkisinde, sebebi belirlenemeyen şekilde bir orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun yakınına kadar geldi. İstasyon çalışanları, alevlerin sıçramaması için yoğun mücadele verdi.

Yangın ihbarını alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevlere; 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda itfaiye eriyle müdahale etti. Yol kenarından duran bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın yoğun çalışmalar sonucu yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alınabildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.