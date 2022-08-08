İhlas Haber Ajansı

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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.15 sıralarında Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde bulunan Cennet Vadisi yakınlarında ormanlık alanda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

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