İhlas Haber Ajansı

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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazözle yangına müdahale etti. Alevler ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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