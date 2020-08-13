İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir’in Balçova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balçova Barajı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale etti.


İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yangının kontrol altın alındığı öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.