İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir’in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını, 1 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda personelinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını, 1 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda personelinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Uzunköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatan alevler, yoğun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.