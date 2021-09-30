İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 yer ekibi, 2 dozer ve 2 su tankeri sevk edildi. Bölgenin rüzgar alamsı nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların altından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Türk Kızılay'ı Urla Şubesi personelleri tarafından ise yangın bölgesinde çalışan ekiplere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.