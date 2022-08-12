İhlas Haber Ajansı

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İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir Buca’da öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangını, 46 dakikada kontrol altına alındı.

İzmir Buca'da öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangını, 46 dakikada kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesi Gökdere bölgesinde 13.05'te henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 5 helikopter, 22 arozöz, 3 dozer ile karadan ve havadan yangına müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından orman yangınının 46 dakikada kontrol altına alındığını yazdı.

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