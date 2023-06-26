İhlas Haber Ajansı

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İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında tahmini olarak 2,5 hektarlık alanın etkilendiği belirtildi.


Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Karaağaç Koşuyolu mevkiinde saat 11.29'da orman yangını başladı. Yangına ilk müdahale 9 dakika içerisinde yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz, 5 su ikmal, iş makineleri ile yangına müdahale etti. İnsansız Hava Aracı da (İHA) yangına müdahaleyi havadan görüntüledi.


Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Alevlerin yaklaşık 2,5 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.

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