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İzmir'deki orman yangını sürüyor

İzmir’in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle genişledi.

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle genişledi. Ekiplerin alevlere karşı mücadelesi sürüyor.



Yangın, ilçeye bağlı Madra bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda genişleyen yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karşı 25 arazöz ile mücadele verirken, bölgeye yakın olan Balıkesir ilinden de 6 arazözün takviye olarak mücadeleye katıldığı öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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