İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.