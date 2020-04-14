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İzmir'deki parklarda enerji tasarrufu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle park ve kıyı şeridinde elektrik tasarrufu yapılması için harekete geçti.

Alınan önlemler sayesinde ise ayda 200 bin TL tasarruf yapılması planlanıyor.


Korona virüsü salgını nedeniyle, kullanımı azalan park ve kıyı şeritlerindeki rekreasyon alanlarında tasarruf önlemleri hayata geçiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, aldığı kararla genel aydınlatma kapsamı dışındaki alanları seyrelterek ayda 200 bin TL'ye varan tasarruf yapmayı hedefliyor.


Buna göre, büyükşehire bağlı; spor alanları, otoparklar, yürüyüş bantları gibi birçok yerde aydınlatma sınırlandırıldı. Toplamda 123 farklı alanda hayata geçirilen tedbirlerin, hem bu alanların kullanımını hem de elektrik tüketimini kısıtlayacağı ifade edildi.

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