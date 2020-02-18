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İzmir'deki silahlı çatışmayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7’ye yükseldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.


Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6315/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de aralarında husumet olan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan iki aile arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce her iki taraftan da bazı kişiler birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahısları ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralı şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Gözaltı sayısı 7 oldu


İki aile arasında meydana gelen ve 4 kişinin yakalandığı olayla ilgili dün her iki aileden de toplam 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı bugün 7'ye yükseldi. Öte yandan gözaltına alınan şahıslar arasında bir kadının 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

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