İzmir'deki şurasının sonuçları Cumhurbaşkanlığına sunulacak

Ege Üniversitesi (EÜ), "Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası" isimli programda yaklaşık 600'e yakın akademisyen, sağlık sektörü çalışanı ve bürokratın katılımını bir araya getirirken, şurada önemli konular masaya yatırıldı. Elde edilen sonuçlarla hazırlanacak ayrıntılı raporun, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kuruluna sunulacağı öğrenildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde düzenlenen "Sağlığın Geleceği ve Değişim Gündemi ve Üniversite Araçları" ve "İyi Yaşamın Merkezi İzmir, Sağlıklı Yaşamın Öncüsü Ege Üniversitesi" ana başlıklarıyla gerçekleşen Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurasında katılımcılar, gün boyunca beyin fırtınası yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, şuraya katılarak sağlıklı yaşamın geleceği konusunda görüşlerini ifade etti.

EÜ Hastane Kampüsü 50. Yıl Spor Salonunda yapılan Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurasında, önemli konular masaya yatırıldı. Etkinlikte, 60 yuvarlak masada 600 katılımcı, eş zamanlı işleyen çalışma grupları halinde gündemindeki konuları hep birlikte değerlendirip fikirlerini dile getirdi.

Sonuçlar Cumhurbaşkanlığına sunulacak

Çok sayıda üniversite birimlerinin yanı sıra sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar, üniversite dışından sağlık ile çalışma yapan akademisyenler, sivil toplum kuruluşlar ve paydaşların katıldığı şurada, elde edilen sonuçlarla hazırlanacak ayrıntılı raporun, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kuruluna sunulacağı belirtildi.

Şurayı değerlendiren Rektör Budak, "Güçlü bir sağlık altyapısına ve nitelikli bilim insanı potansiyeline sahip olan üniversitemizde son iki yılda uygulamaya koyduğumuz projelerle sağlık turizmi ve tematik alanı ile sağlık konseptine yönelik önemli bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdik. Bu potansiyelimizi ülkemizin gelişimine daha fazla ortaya koymak ve görünür kılmak için Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurasını düzenledik. Türkiye'nin sağlık politikalarına katkıda bulunma, üniversitemizi sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında yer alması hedefi ile Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurasını yoğun bir katılım ve heyecanlarla gerçekleştirdik. Şuramız, sağlık alanı özelinde disiplinlerarası çalışmalar yürüten öğretim elemanlarını ve dış paydaşların temsilcilerini bir araya getirdi. Bu şuradan elde edeceğimiz sonuçlarla üniversitemizin sağlık alanındaki değişim gündemine daha fazla odaklanacağız. Üniversitemizi sağlığın geliştirilmesi konusunda bir cazibe merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız; ayrıca sağlık alanında stratejik bir çerçeve belirleyip daha vizyoner bir yol haritası ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Araştırma üniversitesi olma hedefimize bir adım daha yaklaştığımız ifade etmek isterim. Tüm akademisyenlerimizle, devletimizin üst makamları ile el ele tek yürek olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Şuradan aldığımız ışıkla üniversitemiz için İzmir ve ülkemiz için daha çok çalışacağız" dedi.