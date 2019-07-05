İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'deki taklit ürün operasyonunda büyük darbe

İzmir’in Bornova ilçesinde, ünlü markaların taklit ürünlerinin üretildiği belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda, 12 bin 920 adet taklit terlik ve ayakkabı ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, ünlü markaların taklit ürünlerinin üretildiği belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda, 12 bin 920 adet taklit terlik ve ayakkabı ele geçirildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6769 Kanun Numaralı Sinai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında, tespit ettikleri 13 adet iş yerinde taklit ürünlere yönelik operasyon yaptı. Tamamı Bornova ilçesindeki 13 iş yerinin 10'unda, ünlü markalara ait toplam 12 bin 920 adet ayakkabı ve terlik ele geçirildi, 10 şüpheli ise yakalandı.


Ele geçirilen terlik ve ayakkabılar muhafaza altına alınarak yedi emine teslim edilirken, 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.