İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği

Kurban Bayramı nedeniyle, İzmir'in en önemli alışveriş noktalarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği yaşanıyor. Tarihi çarşıda en çok ilgiyi bıçak dükkanları görürken, bıçak bileme taleplerinde yoğunluk var.

Kurban Bayramı arefesinde Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi İzmir'de de hareketlilik son noktaya ulaştı. Kentin en önemli alışveriş noktalarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların çarşı içerisinde en fazla uğradığı dükkanların başında ise bıçak, şekerleme ve giyim dükkanları geliyor.

"Bıçak bileme talebinde çok yoğunluk var"

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bıçak dükkanı işleten Uğur Yücel, son günlere doğru yoğunluğun arttığını belirterek, "Türk insanı olarak her işimizi son dakika yapıyoruz. Normal şartlarda bayrama 1 ay kala yoğunluk başlardı. Şimdi ise son 1 hafta kala başladı. Özellikle bıçak bileme talebinde çok yoğunluk var. İnsanlar eski bıçaklarını getirip bileme yapıyorlar. Bıçak satışından daha çok bileme yapıyoruz. Geçen seneye göre satışlarımız satışımız yüzde 50 düşmüş durumda; ancak bileme geçen seneye göre daha da çok. Bileme ücreti 7 TL, satır bileme 10 TL'den yapıyoruz. Yeni bıçaklar ise 100 TL'den başlıyor" diye konuştu.

"Güzel bir bayram geçireceğimize inanıyorum"

Bayramda kurban kesmek amacıyla bıçak satın almaya gelen vatandaşlardan Ali Ekber Akbaş ise şöyle konuştu:

"Allah'ın bize ikram ettiği bu bayramlarda coşkumuz zirve yapıyor. Devletimizin verdiği maaşlarla çok rahat bir bayram geçireceğiz. Alışverişlerimizi yaptık, çocuklarımıza güzel elbiseler aldık, kurbanımızı aldık. Bu bayramda 4 kişi bir tosun aldık. Buradan da sürekli bıçak alışverişi yaparım. Güzel bir bayram geçireceğimize inanıyorum. Allah güvenlik güçlerimizi, sağlık çalışanlarımızı, devletimizi yönetenleri, gençleri ve bu ülkeye hizmet eden herkesi galip getirsin."

"Artık bayramlarda şeker ve çikolata almaya imtina ediliyor"

Tarihi çarşıda uzun yıllardır şekerleme dükkanı işleten Kemal Kutucu ise eski bayramları özlediklerini söyleyerek, "Bayramlar bizim için özel günlerdi. Şimdi bunların hiçbirini göremiyoruz. Bunlar hoş değil. Artık bayramlarda şeker ve çikolata almaya imtina ediliyor. Bir yandan da bunlar lüks tüketim oldu diyebiliriz; çünkü çok pahalandı. İnsanların alım gücü düştü. Önceden insanlar şeker ve çikolata alırken kalitesine bakarlardı. Şimdi ise kaliteli olması öncelikli değil. Direkt olarak ucuzluğuna bakıyorlar" ifadelerini kullandı.