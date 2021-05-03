İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarına 15 tutuklama

İzmir’de, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

İzmir'de, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçtiğimiz hafta boyunca çok sayıda operasyon yaptı. Operasyonlarda; 1 kilo 42 gram kokain, 424 gram skunk, 74 gram sentetik kannabinoid, 511 gram metamfetamin, 477 ekstazi, 838 yeşil reçeteye tabi hap, bir gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 2 tabanca, 2 şarjör ile 13 fişekte bulunurken, gözaltına alınan 15 şüpheli ise tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.